Daddy Cool Late Night met vooral veel wielervolk in Peloton Café Oudenaarde Ronny De Coster

05 maart 2019

17u28 0 Oudenaarde In het Peloton Café, de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen, vindt vrijdag de maandelijkse Daddy Cool Late Night plaats. In de praatstoel onder meer mountainbikester Jolien Verschueren.

Geert Van De Velde, uitbater van het Peloton Café en presentator, haalt vrijdag zeven praatgasten naar zijn zaak. Radio Media zendt de talkshow live uit.

Naar aanleiding van de start van het nieuwe wielerseizoen komt Jolien Verschueren vertellen hoe het met haar gaat. Jolien herstelt van een zware hersenoperatie. Ook met Geert Joris aan de praattafel gaat het over wielrennen: Joris is directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen en licht toe wat er in en rond die wielertempel de komende maanden te beleven valt. Ook sportschepen Peter Simoens haalt er de wielerkalender bij.

Guido Vandenabeele praat over 100 jaar voetbalclub KSV Oudenaarde, Filip Schamp heeft het over Willemsfonds Oudenaarde. Benoit Dorné vertelt over de blijvende bezorgdheden van het buurtcomité Melden over de verkeersveiligheid langs de N8. Tenslotte komen de organisatoren van Beleef Oudenaarde hun evenement Colours of Cuba toelichten.

De talkshow Daddy Cool Late Night is live mee te maken in het Peloton Café en te volgen op de frequentie 106.3 Mhz van Radio Media.