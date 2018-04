Daar is de lente, daar zijn de waterskiërs 09 april 2018

Met het evenement 'Summer is Awake' is op de Donk in Oudenaarde dit weekend het waterskiseizoen ingezet. De wedstrijden en initiaties waren een initiatief van studenten van Howest Brugge. "Onze waterskibaan is een succes", zegt Hendrik Vandemarliere van sportorganisator The Outsider. "De Donk is de enige plaats in de provincie waar je waterskiën kan beoefenen. Er is veel belangstelling. We zijn met een eigen club gestart die aan competitie gaat doen. De sport is ook makkelijk toegankelijk. Je start met een kneeboard om je evenwicht te oefenen en de meesten zijn na één namiddag al klaar om op de ski's te staan." (DCRB)