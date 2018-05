Daar is de lente, daar is de bloemenmarkt 07 mei 2018

Een pittig lenteweertje, dat paste perfect bij de bloemenmarkt die gisteren plaatsvond in het centrum van Oudenaarde.

De bloemenmarkt stond voor het eerst niét op de Markt, maar wel in de Hoogstraat en op het Tacambaroplein. "Toch een beetje een nadeel, die locatie", merkte Dirk van Vooren naar eigen zeggen aan de verkoop. "Vroeger hadden de bezoekers het gemak dat ze de auto dichtbij konden parkeren en zo hun bloemen van op de Markt makkelijk konden inladen. Nu hoor ik klanten erover klagen dat ze te ver moeten stappen. En dat houdt sommigen tegen om veel te kopen", ondervond Dirk.





"Jaarlijkse traditie"

Nelly De Corte en Urbain Vindevogel uit Semmerzake lieten het alvast niet aan hun hart komen en trokken met een grote lading bloemen naar huis. "Naar de bloemenmarkt in Oudenaarde gaan, dat is voor ons een jaarlijkse traditie geworden. Het is zo'n beetje het startschot om ons huis op te fleuren voor de komende zomer. We houden van bloemen. Die brengen leven in huis en erbuiten. We hebben vooral veel begonia's en geraniums gekocht, die een plaats krijgen op ons terras", vertelt Urbain.





Al heeft een deel van de koopwaar ook een ander bestemming. "We gaan ook bloemen zetten op de begraafplaats van onze overleden familie. Dat moet niet alleen op Allerheiligen: ook in de zomer denken we aan onze overledenen", vult Nelly aan. (DCRB)