Cultuurraad port met Adriaen Brouwertaart gemeenteraad aan tot actiever cultuurbeleid Ronny De Coster

25 februari 2019

17u53

Oudenaarde Leden van de Oudenaardse cultuurraad verrasten de Oudenaardse politici bij aanvang van de gemeenteraad op taart. De traktatie was helemaal geen beloning, maar eerder een aanmoediging: Oudenaarde moet een actiever cultuurbeleid voeren, luidt de boodschap bij het begin van de nieuwe bestuursperiode.

“Oudenaarde wordt wel eens ‘de tweede kunststad’ van Oost Vlaanderen genoemd. Onze rijke geschiedenis met tal van mooie gebouwen is daar de oorzaak van. Denk alleen maar aan ons prachtige stadhuis. En onze burgemeester liet zich ook al ontvallen, dat Oudenaarde de tweede cultuurstad van Oost-Vlaanderen is. Maar dat is wel heel voorbarig, want zo ver zijn we nog niet”, vindt Koen Browaeys, voorzitter van de culturele raad.

Toneelvereniging al 5 jaar dakloos

“Denk maar aan culturele verenigingen als Litoziekla, die na 5 jaar nog steeds dakloos zijn. Zo’n toestand is een cultuurstad onwaardig”, klaagt Browaeys aan.

“Om het beleid te helpen, hebben we een aantal bouwstenen verzameld voor een beter cultuurbeleid, waar de verenigingen en kunstenaars wel bij varen en waar iedereen - met een grote of kleine portemonnee - kan aan deelnemen. Daarom serveren we een speciale Adriaen Brouwertaart, waarvan elk stukje verwijst naar één van de 18 speerpunten voor een beter cultuurbeleid in Oudenaarde. We doen ons ding bewust op een ludieke manier, zoals het kunstige cultuurmensen betaamt. Maar tegelijkertijd willen we Oudenaarde bewuster maken dat cultuur en het verenigingsleven onmisbaar zijn, zeker in deze woelige tijden”, zegt Browaeys.

“Die cultuurtaart gaan we samen bakken”

De nieuwe cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) kon de actie met taart wel smaken. “Ik voel dit aan als een steun voor mijn ambitie om de culturele lat in onze stad een stuk hoger te leggen. We gaan dat niet alleen doen op vlak van infrastructuur zoals theater- en andere zalen, ontmoetingscentra en materiaal, maar ook qua cultureel aanbod en het stimuleren van cultureel talent. En die ‘cultuurtaart’ gaan we wel sàmen bakken, dus met inspraak van de cultuurraad en andere betrokkenen”, neemt de schepen zich voor.