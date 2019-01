Crowdfunding moet watersportclub Absolut aan nieuwe materiaal helpen na twee grote diefstallen Ronny De Coster

31 januari 2019

16u53 0 Oudenaarde De Oudenaardse watersportclub Absolut, die twee keer het slachtoffer werd van grote diefstallen, start een geldinzameling om nieuw watersportmateriaal aan te kopen. “We hopen met de crowdfunding 3.000 euro bijeen te krijgen”, zegt Bart Van Maelzaeke, coördinator van de watersportclub.

Bij twee inbraken afgelopen zomer in hun materiaalcontainers aan de Donkvijver in Oudenaarde is de watersportclub Absolut voor maar liefst 15.000 euro aan materiaal kwijtgespeeld. De eerste inbraak gebeurde in het weekend van de zomervakantie. Drie weken later vonden de leden van Absolut hun containers nog een keer opengebroken en leeggeplunderd. “Naast een megasup (een grote opblaasbare Stand Up Paddle-board), werden ook de motor van de motorboot en acht initiatieboards gestolen”, vertelt Bart Van Maelzaeke.

Geen spoor

“We zijn blijkbaar niet de enige watersportclub die met dit soort diefstallen te maken krijgt: volgens de surffederatie zijn er wel meer slachtoffers en is hier een goed georganiseerde bende aan het werk. Van de daders die met ons materiaal zijn vertrokken, is er alvast nog geen spoor”, zegt Van Maelzaeke.

En dus zit er voor de club niets anders op dan nieuw materiaal aan te kopen.

“Om de aanschaf van nieuwe initiatieboards te financieren, organiseren we een crowdfundingcampagne. Daarmee hopen we minstens 3.000 euro ophalen om 6 nieuwe windsurfboards voor initiaties aan te kopen. Iedereen die dit wenst, kan op die manier de club een financieel steuntje in de rug geven. We kiezen voor die formule, omdat we zo ook meer mensen betrekken bij ons verhaal. Om nog meer geld bijeen te krijgen, zullen we later ook nog andere initiatieven nemen”, voorziet Van Maelzaeke.

Vanaf 5 euro

Deelnemen aan de crowdfunding kan al vanaf 5 euro. Voor elke gift vanaf 20 euro geeft de club ook iets leuks in de plaats. De geldinzameling loopt nog 16 dagen.

Watersportclub Absolut, die dit jaar haar 40ste verjaardag viert, organiseert iedere week van de zomer windsurf- en zeilkampen. Zo leerden vorig jaar bijna 130 kinderen windsurfen of zeilen op de Donkvijver.

De crowdfunding steuen, kan via de link https://www.kisskissbankbank.com/nl/projects/nieuwe-initiatie-windsurfboards-voor-absolut-watersportclub-vzw/tabs/description