Crowdfunding levert bestolen watersportclub Absolut 3.865 euro op voor aankoop nieuw materiaal Ronny De Coster

19 februari 2019

19u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Het is gelukt: watersportclub Absolut heeft via een crowdfunding de nodige centen bijeengekregen voor de aankoop van nieuw materiaal, nadat de club twee keer dieven over de vloer had gekregen. “We hadden gehoopt om 3.000 euro op te halen en het is uiteindelijk zelfs 3.865 euro geworden.

“In naam van alle Absolut-leden en vooral de Absolut-kids, willen we iedereen die zijn steentje bijdroeg super bedanken voor het financieel steuntje in de rug. We appreciëren het enorm! De centen worden goed besteed: de eerste 6 initiatieboards zijn ondertussen al besteld en zullen snel geleverd worden”, reageert het clubbestuur op de steun.

De crowdfunding voor de initiatieboards was een eerste actie. De club wil ook nog ander initiatieven organiseren die centen opbrengen. Want er is nog nood aan materiaal: bij twee inbraken afgelopen zomer in hun materiaalcontainers aan de Donkvijver in Oudenaarde was de watersportclub Absolut voor maar liefst 15.000 euro aan gerief kwijtgespeeld. De eerste inbraak gebeurde in het eerste weekend van de zomervakantie. Drie weken later vonden de leden van Absolut hun containers nog een keer opengebroken en leeggeplunderd.

