Criterium Verenigde Vissers start op paasmaandag Oudenaarde André Marlier

19 april 2019

13u45

André Marlier

Zoals de 38-jarige traditie het wil, richten de Verenigde Vissers Oudenaarde opnieuw een hengelcriterium in dat start op paasmaandag 22 april. Alle Oudenaardse vissers en leden van bij de V.V.V. aangesloten vissersclubs mogen deelnemen. De deelnemers worden onderverdeeld in vier categorieën: senioren, veteranen, dames en juniores. Alle wedstrijden vinden plaats aan het Waterspaarbekken, behalve de finale aan de Donkvijver. De openingswedstrijd is een organisatie van de Koninklijke Lijnvissersmaatschappij De Nieuwe Baars en vindt plaats op maandag 22 april om 14 uur. Inschrijven kan daar tussen 10 en 10.45 uur. Er wordt gevist in drie sectoren. Later dit jaar volgen nog wedstrijden op 5 mei, 23 juni, 4 augustus, 8 en 15 september.