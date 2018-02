Criterium overkoepelt acht loopwedstrijden INITIATIEF MOET ZORGEN VOOR MEER SPORTERS AAN START DEELNEMENDE CROSSEN RONNY DE COSTER

01 februari 2018

02u51 0 Oudenaarde Acht wandel- en loopevenementen

maken voortaan deel uit van het zogenaamde Oudenaards Loopcriterium. "Met een stempelkaart willen we lopers motiveren om aan alle events deel te nemen. Alle organisatoren maken voortaan ook reclame voor elkaar, zodat er overal meer deelnemers aan de start verschijnen", zegt sportschepen Peter Simoens.





Het initiatief komt van schepen Peter Simoens (Open Vld) en Franka Bogaert, gemeenteraadslid en zelf organisator van de Bierloop, die elk jaar begin juni plaatsvindt op de Finse Piste in Oudenaarde. "Dit is maar één van de acht grote wandel- en loopevenementen in de stad. De sport is best wel populair. Maar wij geloven dat elke organisator er baat bij heeft als er een gemeenschappelijk initiatief is dat al die verschillende evenementen overkoepelt en ook met elkaar verbindt", aldus Franka Bogaert.





Lopers aanmoedigen

"We gaan werken met een kaart waarop lopers stempels kunnen verzamelen. Bij elke loop komt er een stempel op de kaart. Wie op het einde van het seizoen aan minstens zes van de acht evenementen heeft deelgenomen, ontvangt een prijs. Lopers met acht stempels op de kaart krijgen een nog grotere beloning", vertelt sportschepen Peter Simoens.





"Dit gaat lopers aanmoedigen om aan meerdere events deel te nemen. Alle organisatoren maken voortaan ook reclame voor elkaars loopevenement. Dat zal een grotere dynamiek genereren en sporters nog meer uitdagen", zegt Simoens. "Oudenaarde staat bekend als wielerstad, maar we mogen ons ook wat meer laten gelden als het gaat over lopen."





Prijsuitreiking

Het eerste evenement op de kalender is de Lenteloop Stad Oudenaarde op zaterdag 24 maart aan de Donkvijver. Ook de KBO-Run op vrijdag 1 juni in het centrum van Oudenaarde behoort tot het criterium. Dan volgt de Bierloop op 16 juni en op zaterdag 11 augustus valt er een stempel te verdienen op de Pelikaanrun op de Feeste t' Ename.





Ook de Leupeloop op 18 augustus in Leupegem, de Run4Fun op 7 september op de kermis in Nederename en de Hanske De Krijgerloop op 28 september in het Liedspark in Oudenaarde maken deel uit van het Loopcriterium.





Op 28 september vindt de apotheose plaats: de prijsuitreiking. Die vindt plaats in de Stedelijke Sporthal. Het gebouw wordt nu nog volop gerenoveerd, maar moet eind september klaar zijn.