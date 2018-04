Crisiscentrum test vandaag sirenes 05 april 2018

02u54 0

Het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) voert vandaag tussen 11.45 en 13.15 uur een geluidstest uit van het sirenenetwerk.Via dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites kan de bevolking in eventuele noodsituaties gealarmeerd worden.





Naast deze sirenes zijn er ook andere kanalen om de bevolking te verwittigen, zoals bijvoorbeeld via een telefonische oproep of sms door middel van het systeem BE-Alert. Meer info: www.risico-info.be en www.BE-Alert.be (DCRB)