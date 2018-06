Craeneveld neemt nieuwe belevingstuin in gebruik RONNY DE COSTER

29 juni 2018

In het MPI 't Craeneveld in Eine, een FGO!-school voor buitengewoon onderwijs, hebben de kinderen een zogenaamde belevingstuin in gebruik genomen. "Die laat toe dat onze leerlingen ook buiten de klasmuren zich op een ontspannende manier kunnen ontplooien", zegt juf Ellen Vansteenbrugge. "Deze tuin vormt een veilige omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontspannen en tot rust komen. Er zitten ook tal van elementen in die de zintuigen prikkelen. De belevingstuin nodigt zo de kinderen ook uit om op ontdekking te gaan. Het is dankzij de sponsoring van verschillende organisaties en bedrijven dat we deze belevingstuin hebben kunnen aanleggen", prijst Ellen zichzelf en de kinderen gelukkig.