Contacten met Buzau op laag pitje 30 mei 2018

De contacten van Oudenaarde met de Roemeense zusterstad Buzau staan op een laag pitje. Dat heeft schepen Carine Portois (Open Vld) tijdens de gemeenteraad geantwoord aan oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA). "Het is al twee jaar dat we van Buzau niets meer hebben gehoord. We zullen eens een brief schrijven met de vraag of er vanuit die stad nog interesse is voor een uitwisseling", aldus Portois. (DCRB)