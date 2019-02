Combiticket Centrum Ronde van Vlaanderen en Museum van Oudenaarde om wielerseizoen in te zetten Ronny De Coster

28 februari 2019

20u54 0 Oudenaarde Met het openingsweekend van het wielerseizoen voor de deur slaan het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) en stad Oudenaarde de handen in elkaar: vanaf 2 maart is het mogelijk om een combiticket te kopen dat toegang geeft tot het CRVV en het MOU tentoonstellingen.

Het museum van Oudenaarde (MOU) in het stadhuis neemt de bezoeker mee door de geschiedenis van de stad, van schitterende wandtapijten in de 14e eeuwse lakenhalle over Adriaen Brouwer tot een van de grootste zilvercollecties van Vlaanderen.

Het Centrum Ronde van Vlaanderen biedt een totaalbeleving van de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen via de Ronde-expo. De toenemende belangstelling voor het vrouwenwielrennen wordt getoond in de permanente expo ‘Koninginnen van de Koers’.

12 + 6 = 15

Het combiticket kost 15 euro en is de koop bij de stad en in het Centrum Ronde van Vlaanderen. Normaal betaal je 12 euro voor het Centrum Ronde van Vlaanderen en 6 euro voor het MOU.