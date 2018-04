Coco Jr, Guido Belcanto en Gili op Bierfeesten 28 april 2018

02u36 0 Oudenaarde Er zijn drie nieuwe namen toegevoegd aan het affiche van de Adriaen Brouwer Bierfeesten. Coco Jr., Guido Belcanto en mentalist Gili zullen er op het podium te zien zijn.

De organisator van de Adriaen Brouwer Bierfeesten voegt drie namen toe aan de affiche van dit jaar. Coco Jr., gewezen frontman van de Dinky Toys, komt optreden. Ook Guido Belcanto, de koning van het Vlaamse levenslied, is aangekondigd. "En we halen er ook mentalist Gili bij. Hij zal Oudenaarde onderdompelen in enkele verrassende, maar vooral humoristische acts waarbij hij graag het publiek op het verkeerde been zet en vooral de mensen verward en vol ongeloof achterlaat", voorziet organisator Peter Decordier. Hij zegt nog een paar grote namen achter de hand te hebben. "Die maken we bekend bij de officiële voorsrtelling van de affiche."





De Adriaen Brouwer Bierfeesten vinden plaats op 22, 23 en 24 juni op de Markt en de Ham. Naast de optredens zal er heel wat randanimatie zijn op en rond de Markt. Op zaterdag is er de Adriaen Brouwerstoet.





Meer info: www.bierfeesten.be (DCRB)