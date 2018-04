Cocktails slurpen op verlaten fabriekssite MAN ACHTER ADRIAEN BROUWER RICHT STRANDBAR OP RONNY DE COSTER

21 april 2018

03u09 0 Oudenaarde Er komt een strandbar op de verlaten site Santens aan de Galgestraat. Simon Christiaens kreeg van de stad een vergunning om een weide om te bouwen tot een zomers terras, inclusief zandstrand, ploeterbad, feesttent en kinderdorp.

Simon Christiaens is de uitbater van het café Adriaen Brouwer aan de Einestraat, maar was vier jaar geleden ook de initiatiefnemer voor de bouw van een bekende zomerse bar aan de Donkvijver. Absolut Beach was genoemd naar de surfclub die aan de vijver een vaste stek heeft. "Ik had die lounchebar in vier jaar tijd uitgebouwd tot een succesvolle zaak, maar de surfclub heeft onlangs beslist om voortaan zelf de uitbating te doen", verklaart Simon zijn vertrek daar.





Verrassend

"Ik heb dan maar beslist om op een andere plaats mijn ding te doen. We zijn uitgekomen op de verlaten fabriekssite van Santens. Dat lijkt misschien wel verrassend, maar deze locatie biedt ons heel veel mogelijkheden", zegt Simon.





"We gebruiken een grote weide die paalt aan de Scheldekant. Dit is een heel rustige buurt, waar je ontspannen van de buitenlucht kan genieten. Het terrein is bijna duizend vierkante meter groot. Het ligt bovendien ver van de woningen aan de Galgestraat, zodat we de bewoners ook geen overlast berokkenen. Een groot voordeel van deze site is bovendien dat we langs de Galgestraat de parking van de oude fabriek kunnen gebruiken. Die biedt plaats aan wel driehonderd auto's. Voor wie te voet of met de fiets naar onze zomerse bar komt, leggen we ook een toegangspaadje aan vanaan de Scheldekant", vertelt Simon.





Zwembad

De werkzaamheden op het terrein zijn pas gestart. "Om het strandgevoel te creëren, graven we een zwembad. Al is het eerder een ploeterbad: het wordt maar aan halve meter diep, maar geeft bezoekers de gelegenheid om met de voeten in het water te zitten. En we voeren tonnen zand aan, want hier komt natuurlijk ook een echt strand(je). Ligzetels en comfotabele feuteuils horen er uiteraard ook bij. Verder komt er een aparte en afgesloten speelhoek voor de kinderen. En omdat we ook in de zomer niet altijd van goed weer zijn verzekerd, bouwen we ook een overdekt gedeelte. Dat wordt een tent die we ook zullen verhuren voor feestjes. Let wel: onze strandbar wordt geen openluchtdiscotheek. De muziek zal hoogstens 85 decibel luid staan. Dat is niveau achtergrondmuziek. We zetten ook stewards in die toezicht houden op de site en zijn ook nog op zoek naar jobstudenten om in onze zomerse bar te komen werken", vertelt Simon nog.





Hij voorziet de strandbar te openen in het weekend van 4 mei en kreeg van de stad een vergunning om de zaak vier maand uit te baten.