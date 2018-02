Cnudde (CD&V): "Licht klanten zelf beter in over bereikbaarheid" 24 februari 2018

"In plaats van te klagen zou het retailpark er beter werk van maken om zijn klanten te informeren over hoe zij wel de site kunnen bereiken", reageert schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) op de kritiek. "Als stadsbestuur moeten wij ook waken over de leefbaarheid van de omliggende buurt."





"We hebben deze discussie al vaker gevoerd met de beheerders van het Retailpark N60", zegtCnudde. "Zij blijven hameren op die zogenaamde onbereikhaarheid, maar andere bedrijven aan de ventweg naast de N60 klagen niet. In plaats van die kritiek kunnen ze hun klanten uitleggen hoe ze er wél geraken."





Cnudde heeft geen weet van een beloofde afslag vlak bij het winkelcentrum. "Volgens mij zal die er nooit komen, want we willen net het aantal uitritten van de N60 beperken", besluit schepen Cnudde. (DCRB)