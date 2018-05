Claude Hennebert maakt comeback bij socialisten 15 mei 2018

Sp.a Oudenaarde toont de eerste acht gezichten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben de ambitie om mee onze stad te besturen", zeggen Maarten Blondeel (36) en Dagmar Beernaert (33), huidige raadsleden van de oppositiepartij. Opmerkelijk is de comeback van oud-raadslid Claude Hennebert (63).





"We hebben een team enthousiaste sp.a-kandidaten en onafhankelijken verzameld. Een perfecte mix van jong en oud", zo noemen Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert de eerste acht kandidaten op de socialistische lijst. Samen met hen dingen ook Glenn Teirlinck (25), Sam Craeye (38), Charlotte Hiele (21), Karen Seye (39) en Jasna Neerinckx (34) naar de gunst van de kiezer.





Opvallend: Claude Hennebert (63), die zeventien jaar van het politieke toneel was verdwenen, maakt zijn comeback. Hij is Oudenaards sp.a-voorzitter geweest en zetelde van 1995 tot 2001 in de gemeenteraad. "Ik schaar mij zeer enthousiast achter dit jonge team. Zij zijn wat Oudenaarde nodig heeft", motiveert Hennebert.





"We hebben een evenwichtig programma over de lokale economie, verkeersveiligheid, propere en goede wegen, pleinen en parken, goed bestuur en een plek in de stad voor zowel jong als oud. Wij willen beleid voeren voor en samen met de inwoners. Daarom trekken we naar de kiezer onder de slogan 'voor u'", zeggen Blondeel en Beernaert. (DCRB)