Cipiers staken tegen personeelstekort 03 februari 2018

Cipiers van de Oudenaardse strafinstelling hebben gisteren deelgenomen aan de nationale staking in de gevangenissen. "Omdat de toestand in Oudenaarde niet beter is dan elders: ook wij kampen met een tekort aan personeel", zegt Gino Dupont, cipier in Oudenaarde en voorzitter van de vakbond ACOD Gevangenissen Oost-Vlaanderen. "Bij de grote gevangenisstaking vorig jaar heeft minister Koen Geens beloofd dat hij iets zou doen aan het personeelstekort. Daar is niets van in huis gekomen. In Oudenaarde zijn er tien mensen te weinig. Gevolg is, dat wij amper vakantie kunnen nemen. Gemiddeld heeft iedereen wel 75 dagen vakantie staan", zegt Dupont.





Van de 39 cipiers waren er volgens de vakbond gisteren 7 aan de slag, terwijl op de anders 15 man sterke administratie maar vier personeelsleden werkten.





Personeel van de Civiele Bescherming nam de bewaking van de gedetineerde over. Die konden gisteren geen bezoek ontvangen. Ook de werkhuizen van de gevangenis bleven gesloten. (DCRB)