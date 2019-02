Cindy Franssen op 2de plaats Europese lijst CD&V, Stefaan Vercamer op 3 voor de Kamer Ronny De Coster

27 februari 2019

16u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Twee Oudenaardse CD&V-politici staan op verkiesbare plaatsen bij de komende federale verkiezingen: Stefaan Vercamer mikt op een herverkiezing in de Kamer en Cindy Franssen maar een Europese overstap.

De CD&V-besturen hebben de modellijsten definitief goedgekeurd. Vlaams parlementslid Cindy Franssen uit Eine is de eerste vrouw op plaats 2 van de Europese lijst. Franssen, die ook in de Oudenaardse gemeenteraad zetelt, is armoede- en welzijnsspecialiste bij CD&V. “Ik wil de sociale vooruitgang en gezondheid in het Europees parlement verder op de agenda te zetten”, zegt ze. Franssen zetelt sedert 2007 in het Vlaams parlement en doet nu dus de overstap naar Europa.

Vercamer opnieuw naar de Kamer

Stefaan Vercamer uit Ename, ook schepen in Oudenaarde, staat net als bij vorige verkiezingen op plaats 3 op de Kamerlijst. Vercamer zetelt sedert 2007 in de Kamer en legde zich toe op dossier van arbeidsmarkt, pensioenen en sociale zekerheid.

Eerder raakte ook al bekend, dat nog een streekgenoot bij CD&V een prominente plaats krijgt: Kruisems schepen Robrecht Bothuyne staat op plaats 2 van de Vlaamse lijst. Bothuyne zetelt sedert 2009 in het Vlaams parlement.