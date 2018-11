Christophe Vandegoor brengt Radio Koers naar Centrum Ronde van Vlaanderen Ronny De Coster

27 november 2018

20u37 0 Oudenaarde In het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde is op donderdag 29 november Christophe Vandegoor te gast met zijn show ‘Radio Koers’.

In ‘Radio Koers’ vertrekt Sporza- sportverslaggever Christophe Vandegoor vanuit zijn tienerjaren en een kortstondig bestaan als een bescheiden jeugdwielrenner, met de blijvende herinnering aan die ene overwinning.

Met een microfoon in de hand lukt het hem iets beter om live vanop een Alpentop in de Tour of vanuit de legendarische wielerbaan van Roubaix de luisteraar mee te zuigen in de actie.

Wielerverhalen en muziek

‘Radio Koers’ is een voorstelling vol wielerverhalen en muziek, waarin Vandegoor zijn publiek meesleurt in een massasprint, op zoek naar momenten van ontroering, zowel in de sport als in de muziek

De show vindt plaats om donderdag 29 november om 19.30 uur in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

Kaarten kosten 11 euro. Ze zijn te reserveren op de website www.crvv.be of met een mail naar info@crvv.be