Christiaan Lamon coördinator Ladies Cycling Trophy 02u56 5 Foto André Marlier

In het Centrum Ronde van Vlaanderen werd de tweede editie van de Ladies Cycling Trophy voorgesteld door coördinator Christiaan Lamon uit Elsegem. Een organisatie van de Oost-Vlaamse Wielerbond en dit in aanwezigheid van burgemeester Marnic De Meulemeester, Centrumdirecteur Geert Joris, voorzitter André Maerschalck ,secretaris Yves Clinckaert en Luc De Groote. 25 dameskoersen in Oost-Vlaanderen komen in aanmerking voor dit regelmatigheidscriterium, voor de Vlaamse Ardennen horen daar de wedstrijden in Ooike,Schelderode en Wortegem-Petegem bij.





(MAN)