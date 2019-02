Chauffeur met glaasje op rijdt zich vast nadat hij politiecontrole wil ontwijken Ronny De Coster

02 februari 2019

14u49 11 Oudenaarde De politiezones Brakel/Maarkedal/Horebeke/Zwalm, Ronse & Vlaamse Ardennen hebben vrijdagavond een grootschalige anti-inbraakactie georganiseerd. Dieven zijn daarbij niet gavat. De politie betrapte wel drie chauffeurs met drugs en onderschepte één automobilist, die probeerde aan een controle te ontsnappen: hij reed zich uiteindelijk vast en bleek onder invloed van alcohol te zijn.

De grootscheepse gezamenlijke actie door drie politiezones uit de regio kwam er naar aanleiding van talrijke recente inbraken en richtte zich in de eerste plaats dan ook op het opsporen van daders van inbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. De agenten keken ook uit naar geseinde personen, verboden wapens, drugsbezit. Zestien agenten van de lokale politie, zeven collega’s van de federale en een hondengeleider met drugshond namen aan de controles deel.

Achtervolgd en onderschept

Op drie plaatsen zette de politie een vaste controlepost op in combinatie met gerichte, mobiele patrouilles in de omgeving. In totaal werden 1.087 voertuigen gecontroleerd door een camera met nummerplaatherkenning. 52 voertuigen en 48 personen werden onderworpen aan een grondige controle. Enkele chauffeurs die probeerden aan de politiecontroles te ontsnappen, werden door een motard achtervolgd en onderschept. Voor één van hen eindigde de vlucht helemaal in mineur: de auto reed zich vast en de chauffeur legde een positieve alcoholtest af. De politie schreef drie processen-verbaal uit voor drugsbezit (cannabis en hasj). De agenten controleerden verder drie mensen die geseind stonden. Verdachten van inbraken heeft de politie niet onderschept.