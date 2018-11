Chauffeur gewond na slippartij op Edelareberg in Oudenaarde Ronny De Coster

12 november 2018

11u11 0 Oudenaarde Op de Edelareberg (N8) in Oudenaarde is rond kwart over tien deze voormiddag een vrij ernstig ongeval gebeurd.

Een kleine personenwagen reed de helling naar beneden, toen de chauffeur in de bocht ter hoogte van de Hoge Weg de controle over het stuur verloor.

De wagen ging aan het slippen en kwam op de rijstrook van het tegenliggende verkeer terecht. Een bestelwagen kon de tollende personenauto niet meer ontwijken en greep hem in de flank.

Een team van de brandweerpost Oudenaarde snelde ter plaatse om de chauffeur van de rode auto te bevrijden. Het slachtoffer is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Op de plaats van het ongeval moet het verkeer over één rijstrook.