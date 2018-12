Chalet van AZ Oudenaarde in de Warmste Week op kerstmarkt brengt 2.200 euro op voor Materniteit Dano Burkina Faso Ronny De Coster

20 december 2018

18u23 0 Oudenaarde Het AZ Oudenaarde schenkt 2.200 euro aan de Materniteit Dano Burkina Faso vzw. “Dit is de opbrengst van onze “warmste kerstchalet op de kerstmarkt in Oudenaarde”, verduidelijkt Ann De Maere, algemeen directeur van het AZO.

De vzw Materniteit Dano Burkina Faso biedt hulp aan projecten in de gezondheidszorg in de regio Sud-Ouest in Burkina Faso. Dr. Jan Claeys en dr. Peter Van Baelen, beiden gynaecoloog in AZ Oudenaarde, gaan regelmatig naar Burkina Faso om deze projecten vorm te geven. AZ Oudenaarde bood al eerder steun door het aanbieden van operatiesets en een reanimatietoestel voor pasgeborenen.

Naar aanleiding van een succesvolle promotiestand op de Open Bedrijvendag in oktober, besliste de directie om de warme actie voor het goede doel verder te zetten in het najaar. Als feestelijke afsluiter van de actie bemanden artsen, medewerkers en directieleden ook ‘De warmste kerstchalet’ op de kerstmarkt van Oudenaarde.

Ziekenwagen kopen

Dr. Jan Claeys, voorzitter van de vzw Materniteit Dano Burkina Faso, is alvast blij met de opbrengst. Er zijn ook al concrete plannen om het bedrag in te zetten voor een ziekenwagen. Dr. Claeys: “Nadat we in in Ligmaare Zuidwest Burkina een materniteit hielpen uitbouwen met uitbreiding van een operatiezaal (voor keizersnedes, maar ook – beperkte - orthopedische chirurgie), hopen we nu een ‘4X4 ambulance’ te kunnen financieren om zo transport uit dieper gelegen gebieden naar het centrum in Ligmaare mogelijk te maken”, voorziet Claeys.

Ann De Maere, algemeen directeur, vindt het vanzelfsprekend dat het ziekenhuis steun biedt aan de artsen die zich inzetten voor het goede doel: “Onze artsen en medewerkers dragen dagelijks zorg voor patiënten in de beste materiële omstandigheden. In Burkina Faso moeten patiënten het met veel minder faciliteiten stellen. Dat dr. Claeys en dr. Van Baelen zich als vrijwilligers engageren om in hun vrije tijd hun kennis en expertise te delen met de medici in Afrika en patiënten de beste zorgen te verlenen, kan op veel waardering rekenen. We zijn dan ook blij dat we hen hierin hebben kunnen ondersteunen.”