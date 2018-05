Cesar na jaar leegstand opnieuw open BEKENDE BRASSERIE OPGEKNAPT, OOK HOTEL WORDT ONDER HANDEN GENOMEN RONNY DE COSTER

30 mei 2018

02u46 0 Oudenaarde Aan de Markt in Oudenaarde is de bekende brasserie Cesar na een jaar leegstand weer open. "We starten nu met de brasserie en het is de bedoeling om in september ook in het hotel weer mensen te kunnen ontvangen. De vernieuwde Markt schept kansen en die wil ik grijpen", zegt initiatiefnemer Frank Christiaens.

Brasserie en hotel Cesar ging meer dan een jaar geleden failliet en bleef sindsdien al die tijd gesloten. "Het Oudenaardse hotelwezen heeft harde klappen gekregen door de komst van het nieuwe Leopoldhotel. Het is moeilijk concurreren tegen een grote speler die voor 89 euro een overnachting in een moderne kamer kan aanbieden. Ik heb het zelf ook ondervonden: ik mijn hotel Tijl aan de Stationsstraat ook moeten sluiten. Het was een oud gebouw, waar ik veel te grote kosten aan moest maken om mee te kunnen. Dat ging dus niet", blikt Frank Christiaens terug.





Aan de Markt zal het volgens Frank wél lukken. "Dit is een toplocatie, zeker na de heraanleg. De Markt is een fraai plein met mooie fonteinen. Zo is het terras van Cesar de mooiste plek om te genieten van een hap en een glas. Ik voel dat de vernieuwing van het stadscentrum een heropleving op gang brengt en met die positieve stroom wil ik mee", zegt Christiaens. "De eigenaar van het pand en hoofdhuurder brouwerij Clarisse hebben flink geïnvesteerd om de brasserie op te knappen en van nieuw meubilair te voorzien. Tijdens die werkzaamheden hebben we heel veel mensen door de vensters zien turen. Blijkbaar waren zij heel nieuwsgierig om te zien wat er met de Cesar aan het gebeuren was. Dit is een zaak die een heel trouw publiek had. Ik hoop dat die mensen allemaal snel de weg zullen terugvinden."





De heropening van het hotel voorziet Christiaens in september. "De kamers worden de komende maanden helemaal gemoderniseerd en willen daarmee klaar zijn na de zomervakantie. September is ook de maand waarin de grote tentoonstellingen over Adriaen Brouwer in Oudenaarde van start gaan. Die gaat een pak buitenlandse toeristen naar hier lokken. Tegen dan willen we dus dat de negen kamers van het hotel piekfijn in orde zijn, zodat we ons zowel qua service als prijs kunnen meten aan de grote spelers in de sector", besluit Christiaens.





Brasserie Cesar is alle dagen geopend, behalve op dinsdagavond en woensdag.