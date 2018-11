CEO Piet D’Haeyer van Pedeo Oudenaarde: “We zijn constant op zoek naar geschoolde technici, maar vinden ze amper” Waalse studenten leren hogedrukgieten bij Pedeo in precisiebedrijf aan de Westerring in Oudenaarde Ronny De Coster

26 november 2018

16u44

Oudenaarde Een vijftigtal ingenieursstudenten van de universiteit van Mons trokken naar Pedeo Hogedrukgieterij in Oudenaarde om kennis te maken met de technologieën die het bedrijf gebruikt. "Voor de studenten is het de allereerste keer dat ze op de echte werkvloer komen en voor ons een uitgelezen gelegenheid om ze 'goesting' te doen krijgen in een technische job. Dat is hard nodig, want wij zijn voortdurend op zoek naar technische geschoold personeel, dat we heel moeilijk vinden", zegt Piet D'Haeyer, CEO van Pedeo.

“Bij Pedeo maken wij onderdelen voor dingen die we alle dagen gebruiken, maar we weten het gewoon niet. Zo zitten producten van hieronder andere in wagens, verlichting, security-camera’s, bankautomaten en schuiframen. Maar wij zijn een bedrijf dat levert aan de industrie: onze klanten zijn geen eindgebruikers, maar producenten. Dat maakt dat we voor de buitenwereld niet zo bekend zijn”, vertelt Piet D’Haeyer.

Nochtans stelt zijn metaalbedrijf, dat gespecialiseerd is precisietechniek aan de Westerring in Oudenaarde een zeventigtal mensen tewerk. Naar bedienden moet D’Haeyer meestal niet lang zoeken. Maar met vacatures voor kappe bollen en handige handen op vlak van techniek, dat is een ander paar mouwen. “Voortdurend zijn wij naar technische geschoold personeel op zoek. Zo kan ik op dit ogenblik onmiddellijk iemand in dienst nemen als insteller van CNC-gestuurde machines. Maar die persoon is voorlopig niet te vinden”, stelt D’Haeyer vast.

Verkeerde beeldvorming

“Het is nochtans een heel bewust keuze dat we alleen hier een vestiging hebben, terwijl veel collega’s delokaliseren. Ik wil bewijzen, dat we hier thuis horen, omdat het volgens mij belangrijk om in de nabijheid van de klant te zitten. Alleen is de zoektocht naar medewerkers hier moeilijk. Dat heeft nog altijd te maken met het vertekende beeld dat in veel hoofden nog bestaat over technische beroepen. Nog te veel mensen associëren dat met een vuile fabriek. Het is daarom dat we graag jongeren ontvangen en tonen hoe het er in ene hoogtechnologisch bedrijf als dat van ons aan toe gaat”, zegt D’Haeyer.

Waals bezoek

De Oudenaardse fabriek maakte kennelijk flink wat indruk op de Waalse studenten van de ingenieursopleiding. “Ons bezoek aan Pedeo kadert in een reverse engineering oefening”, zegt François Ducobu, professor aan de universiteit van Mons. “Onze ingenieursstudenten mogen een mechanisch voorwerp kiezen dat ze dan volledig ontleden. Aan de hand van de onderdelen, maken ze gedetailleerde tekeningen, achterhalen ze de werking en hoe ieder onderdeel geproduceerd wordt. Daarna bezoeken we een bedrijf dat die onderdelen maakte. Zo zijn we uitgekomen bij de Pedeo hogedrukgieterij in Oudenaarde” aldus Ducobu.