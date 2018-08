Centrum Oudenaarde kermist Ronny De Coster

30 augustus 2018

22u30 0

De kermis strijkt neer in het centrum van Oudenaarde. Op vrijdag 31 augustus vindt vanaf 18 uur de 44ste verlichte avondmarkt plaats. Samen met de reus Adriaen Brouwer vertrekt een stoet tot aan het Bisschopskwartier. De Alfredo’s doen de muzikale begeleiding. Om 19.30 uur vindt de Varkensworp vanuit het stadhuis plaats. Vanop de Scheldeoevers ter hoogte van de Abdij van Maagdendale gaat vanaf 21.30 uur vuurwerk de lucht in. Beste uitkijkpunten zijn de Scheldeoever aan de Ham en de brug van de Matthijs Casteleinstraat. Tegelijk begint in zaal Harmonie een Sevneties & Eighties TD met dj’s Boo-Lee, Angeloo en Lucky Luke. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Zondag vindt vanaf 10.30 uur een kerkconcert plaats met Barbara Ardenois (accordeon) en Gert Amerlick (orgel). Maandagnamiddag zegt Maria Mejor voor de muzikale ambiance op de Campus Kloosterhof in Pamele.