CD&V Oudenaarde stelt 15 nieuwe gezichten en jongste kandidaat voor 22 augustus 2018

02u32 0 Oudenaarde CD&V Oudenaarde heeft zijn huiswerk voor 14 oktober klaar. De partij trekt met vijftien nieuwe gezichten, onder wie de jongste kandidaat van Oudenaarde, naar de kiezer. Wim Merchie wordt lijstduwer.

Naast de twee parlementsleden Stefaan Vercamer (die lijsttrekker wordt) en Cindy Franssen, staan ook de schepenen Lieven Cnudde en Mathieu De Cock en de gemeente- en OCMW-raadsleden Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters, Jeanique Van Den Heede, Luc Lammens en Christine Vandriessche opnieuw op de lijst.





"Onze lijst is een evenwichtige mengeling van ervaren rotten in het vak met jeugdig enthousiasme, goed geografisch gespreid over het centrum en de deelgemeenten en vanuit alle lagen van de bevolking. Het is onze ambitie om met deze ploeg onze positie in het stadsbestuur van Oudenaarde te versterken", zegt Stefaan Vercamer (CD&V).





Dit zijn de CD&V-kandidaten in volgorde: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Janique Van Den Heede, Christine Vandriessche, Mathieu Mas, Luc Lammens, Dina Librecht, Herwig De Bisschop, Lena Goderis, Hector Neyt, Ria Laemont, Franky Van Damme, Krista Hoebeke, Willem Cheyns, Erika Tancam (met 18 jaar de jongste kandidaat in Oudenaarde), Thijs Van De Velde, Lien Theunissen, Jens Vanden Abeele, Sarah Janssens, Felix Vervondel, Kim Van Synghel, Ifra Diop, Lut De Block, Jacqueline Decroix, Jan Vermeiren, Cecile Vander Meiren, Filip De Smet, Brigitte Coppitters en Wim Merchie. (DCRB)