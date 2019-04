Cameraschild moet dievenbendes afschrikken Frank Eeckhout

19 april 2019

14u03 8 Oudenaarde Met een cameraschild wil politiezone Vlaamse Ardennen dievenbendes afschrikken en ontmaskeren. “Met negen camera’s voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR) binden we de strijd aan tegen de criminaliteit", kondigt korpschef Joost Duhamel aan. Het politiecollege maakt hiervoor 370.500 euro vrij.

Eén van de 18 maatregelen in de strijd tegen het terrorisme en het extreem radicalisme genomen door de voormalige federale regering, was het realiseren van een nationaal ANPR-netwerk met één nationale server. Door de federale politie werd een federaal raamcontract uitgeschreven voor de aankoop en installatie van ANPR-camera’s. Alle informatie die van de ANPR-camera’s komt, zal naar een centraal beheerssysteem worden doorgestuurd. Dit heeft het voordeel dat alle politiezones aangesloten op dit beheerssysteem toegang krijgen tot data opgeslagen op de nationale server.

“Zo'n ANPR-camera registreert 24 uur op 24 elk kenteken dat voorbijkomt in beide rijrichtingen. Elke camera maakt een foto van het kenteken en het voertuig. Deze gegevens worden afgetoetst aan bijvoorbeeld een lijst van niet-verzekerde wagens, niet gekeurde voertuigen of geseinde, gestolen voertuigen, wat kan resulteren in een ‘hit’ die verder kan onderzocht worden door de politie. Het systeem beperkt zich niet alleen tot de Belgische nummerplaten, maar leest ook gepersonaliseerde of buitenlandse kentekens", zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester, voorzitter van het politiecollege.

Dit cameranetwerk zal de politiezone niet enkel helpen bij het opsporen van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen, maar ook in de strijd tegen de (georganiseerde) criminaliteit. “De beelden kunnen naast een klassiek buurtonderzoek bij bijvoorbeeld een woninginbraak een belangrijke meerwaarde hebben in het opsporen van verdachten. In 2018 werden in de Politiezone Vlaamse Ardennen 171 inbraken vastgesteld. Uit onderzoek van de Federale Politie Oost-Vlaanderen blijkt dat 76% van de inbrekers niet in de Politiezone woont, dus van buiten de ‘gemeentegrenzen’ komt. ‘Uit welke richting kwamen ze? Wat is hun vluchtweg? Met welk voertuig hebben ze zich verplaatst? Om welk uur werden ze gesignaleerd op ons grondgebied?’, het zijn maar enkele mogelijke vragen die kunnen beantwoord worden aan de hand van de geregistreerde beelden. Zeker gezien verschillende van onze gemeenten grenzen aan een op- of afrit van de E17. Op deze manier krijgt het recherchewerk een upgrade”, meent korpschef Joost Duhamel.

De ANPR-camera’s komen in de Kortrijkstraat, Keerstraat en Anzegemsesteenweg in Wortegem-Petegem, langs de Grote Herreweg, Ronse Baan en Kruisstraat in Kluisbergen en op de Herlegemstraat, Karreweg en Olsensesteenweg in Kruisem. Half juni moeten het cameranetwerk operationeel zijn. Later komen er ook nog camera’s op Hauwaert en in de Weldenstraat in Oudenaarde en in de Stationsstraat in Kluisbergen