Buurtinformatienetwerk kent opmerkelijke heropleving Almaar meer gezinnen willen telefonisch of via sociale media op de hoogte gesteld worden als zich in hun buurt verdachte situaties voordoen Ronny De Coster

04 januari 2019

18u10 3 Oudenaarde Het Buurtinformatienetwerk (BIN) Oudenaarde kent de jongste weken een opmerkelijk stijgende belangstelling: almaar meer gezinnen willen telefonisch of via sociale media op de hoogte gesteld worden als zich in hun buurt verdachte situaties voordoen. “We hebben in de donkere eindejaarsperiode gemerkt dat mensen heel alert waren. Wij zijn met de BIN zelf ook actiever geworden. Vooral dat en niet een stijging van het aantal inbraken is de oorzaak”, relativeert Peter Bekaert, hoofdcoördinator van de Oudenaardse buurtinformatienetwerken.

Berichten over verdachte personen die zich ophielden in Oudenaardse straten of van effectieve inbraken in woningen verspreidden zich de jongste weken razendsnel via sociale media. Die info komt van de politie: agenten van de lokale of federale politie spreken de berichten in op een telefoonsysteem, dat ze automatisch doorstuurt naar iedereen die bij het buurtinformatienetwerk is aangesloten.

Daarnaast bestaat er een ook een pagina op Facebook. Daarop worden de berichten ook nog eens uitgeschreven, waardoor ze in een mum van tijd makkelijk een paar duizend volgers bereiken. Die input op sociale media is het werk van Johnny Larno en van Peter Bekaert, die alle Oudenaardse buurtinformatienetwerken coördineert.

Doorstart gemaakt

“We hebben de jongste weken een opmerkelijke stijging van het aantal leden. Dat is opmerkelijk, maar ik wil het meteen ook relativeren, omdat er verschillende verklaringen zijn”, benadrukt Bekaert, beroepshalve politieman op rust.

“Het buurtinformatienetwerk was de voorbije maanden een beetje ingeslapen. Ik maak niemand een verwijt, maar er kwamen te weinig berichten vanuit de politie richting BIN’s. Dat is na overleg bijgestuurd. Er verschijnen veel meer meldingen en dat maakt mensen aandachtiger en vergroot ook de interesse om aan te sluiten. Misschien is ook wel de indruk ontstaan, dat er nu plots meer inbraken en inbraakpogingen waren, maar dat is een valse perceptie: we hebben gewoon meer kunnen waarschuwen, omdat er beter gecommuniceerd is”, verklaart Bekaert de gestegen activiteit.

Ook inschrijven

Het resultaat stemt hem wel tevreden: het aantal BIN-leden is gestegen van een vijfhonderdtal tot bijna zeshonderd. “En er is wel nog een verschil tussen effectieve BIN-leden en volgers op Facebook. Alleen wie zich ook als BIN-lid inschrijft, krijgt de telefonische berichten. Ik raad mensen aan om dat ook te doen. Daarvoor moet je dan wel een inschrijvingsformulier invullen”, legt Bekaert uit.

Meer info op de Facebook-pagina Buurtinformatienetwerk (BIN) Oudenaarde en bij de politie Vlaamse Ardennen op het webadres http://www.pz-vlaamseardennen.be/buurtinformatienetwerk en het telefoonnummer. 055/33.88.88