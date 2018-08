Buurtcomité en wandelclub vieren samen Jacobsfeesten 17 augustus 2018

Het Comité Jacob Lacopstraat en Wandelclub Hanske De Krijger organiseren op zaterdag 18 augustus de Jacobsfeesten.





Om 14 uur is het verzamelen geblazen voor wandel- en fietstochten. Deelnemers kiezen uit een gegidste cultuurwandeling (4 kilometer), een natuurwandeling (11 kilometer) en een fietstocht (30 kilometer). Vooraf inschrijven is niet nodig.





Onderweg krijgen deelnemers een stuk taart en twee drankjes aangeboden.





De KSA-fanfare Hanske De Krijger treedt op vanaf 18 uur. Daarna gaat ook de zomerbarbecue aan. Volwassenen betalen daarvoor 16 euro en krijgen een gratis cocktail. Kinderen tussen 6 en 12 jaar smullen mee aan halve prijs en krijgen een gratis frisdank.





Wie alleen wandelt of fiets, betaalt 5 euro en hoeft niet vooraf in te schrijven.





Kaarten voor de barbecue zijn wel vooraf te reserveren. Dat kan op de nummers 0478/25.81.65 en 0478/64.28.86. (DCRB)