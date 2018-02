Burgemeester en slachtoffer arbeidsongeval zoeken schikking 10 februari 2018

De rechtszaak rond het zware arbeidsongeval van stadsarbeider Stefaan D.V. is opnieuw uitgesteld. De advocaten van burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), de stadsecretaris en de stad Oudenaarde voeren nog volop gesprekken met de burgerlijke partij om een minnelijke schikking te vinden in de zaak.





Op 25 oktober 2015 raakte Stefaan D.V. zwaar verbrand toen hij met een boorhamer een elektriciteitskabel raakte bij het openbreken van het voetpad. Het parket is van mening dat zowel de burgemeester als de stadssecretaris onvoldoende veiligheidsmaatregelen hadden genomen om het ongeval te voorkomen. Nu trachten alle partijen om onderling tot een akkoord te komen. "Er is een knoop die we moeten ontwarren, maar we willen de gesprekken over een minnelijke schikking nog een kans geven", zegt de advocate van De Meulemeester. (LDO)