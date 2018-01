Buren openen restaurant 'Bellebroek 2' in middeleeuwse vierkantshoeve 02u53 0 Ronny De Coster Uitbaters Tom Regelink en Thijs Vanderhaeghen in hun zaak. Oudenaarde Tom Regelink en Thijs Vanderhaeghen openen dit weekend het nieuw restaurant 'Bellebroek 2' in Nederenama. De twee blazen het voormalige Hof ter Bellebroek nieuw leven in. Hun specialiteit: diverse (gerijpte) vleessoorten, traag gegaarde producten en huisgerookte vis.

"We zijn buren en beiden gepassioneerd door lekker eten", vertelt Tom, die in Welden ook al de traiteurdienst iCook runt. "We zullen allebei in de keuken staan en we hopen Bellebroek 2 van de restaurants in de streek te onderscheiden door iets te bieden wat we zelf in onze omgeving misten: diverse (gerijpte) vleessoorten, traag gegaarde producten, huisgerookte vis, kortom de pure en lekkere gerechten. We werken onder meer met een Oklahoma- en Green Egg-barbecues. En onze producten komen van bij de beste leveranciers in de regio", vertelt Tom.





Bellebroek 2 is niet alleen de naam, maar ook het adres van het restaurant. Het gebouw is een middeleeuwse, omwalde vierkantshoeve, vermoedelijk daterend van 1651. Het pand heeft twaalf jaar leeggestaan. De eigenaars hebben het niet alleen grondig gerenoveerd, maar ook smaakvol ingericht met een landelijk, warm en gezellig interieur.





In het restaurant is plaats voor 34 gasten. "We zouden meer couverts aankunnen, maar kiezen er bewust voor om de bezoekers comfortabel te laten tafelen. We bieden verschillende menu's aan en op weekdagen is er ook een business-lunch. We beschikken over een ruimte voor onder meer babyborrels en communiefeesten. En we kunnen barbecue-evenementen aan voor wel 100 personen. Een troef is zeker ook onze landelijke ligging tussen het groen en met veel parkeerruimte", geeft Tom aan.





Bellebroek 2 zal open zijn op maandagmiddag, donderdagmiddag en -avond, vrijdagmiddag en -avond, zaterdagavond en zondagmiddag. (DCRB)





Info: www.bellebroek2.be





Ronny De Coster Restaurant Bellebroek 2 is gevestigd in een middeleeuwse vierkantshoeve.