Buren en sympathisanten helpen kinderen van MPI 't Craeneveld bij aanleg groene speelplaats rond de school Voor het uitrollen van een Finse piste heeft de school het financiële plaatje nog niet rond

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van het MPI’t Craeneveld steken de handen uit de mouwen om rond de school een tuin aan te leggen waarin tal van buitenactiviteiten mogelijk zullen zijn. Naast bomen, striuken en speeltuigen is zelfs een amfitheater gepland. Om de aanleg van een Finse piste te financieren, organiseert de school volgende week de MPI GO! Run.

MPI’t Craeneveld van het GO-onderwijs is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs met een internaat in Eine. “We richten ons tot kinderen die om de een of andere reden niet in het gewone onderwijs terecht kunnen: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met een matige of ernstige mentale beperking of met fysieke of een motorische problematiek”, licht directeur Ilse Bauters toe.

Groene speelplaats

“We willen voor onze kinderen een groene, boeiende speel-, leer en ontmoetingsplaats creëren, want we willen ze buiten zien spelen, genieten, ontdekken en bewegen. Voor het ontwerp zijn we vertrokken vanuit hun ideeën”, pikt leerkracht Lieve Claeys in. Zij is de voortrekker van de werkgroep “groene speelplaats”. Het plan dat Lieve met dat team heeft uitgetekend, is best wel indrukwekkend: het hele terrein rond de school ondergaat een transformatie.

Veel helpende handen

“We werken onder meer aan een buitenkeuken met zandbak, een bomenmikado, een speel- en klimtoren en wilgenhutten. Er komt ook een moestuin waarin de kinderen zelf kunnen zaaien en oogsten. Er zal zelfs een amfitheater zijn, waar kan verteld en opgetreden worden. Voor rolstoelgebruikers leggen we een verhard pad aan. Heel veel mensen komen ons een handje toesteken. Een tuinier is hier gratis komen werken om ons op weg te helpen met de indeling. Buren en sympathisanten van de school steken mee de handen uit de mouwen om de nieuwe tuin aan te leggen. Wat is dit toch een hartverwarmende actie”, prijst Lieva zich gelukkig.

MPI GO! Run

Het herinrichtingsplan voor de tuin van de school voorziet ook de aanleg van een Finse piste. Die wordt 500 meter lang en zal ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten de school. Voor dat pad heeft de school het financiële plaatje evenwel nog niet rond. Daarom organiseert ze op zaterdag 15 december de MPI GO! Run.

Deelnemers wandelen of joggen 4, 8 of 12 kilometer richting Marolle. Er is vrije start tussen 14 en 15 uur. Deelnemen kost 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor deelnemers tot 16 jaar. Een gezin betaalt maximaal 10 euro. Het parcours is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.