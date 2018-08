Brug op Kleine Ring dicht tot start schooljaar 21 augustus 2018

02u33 0

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vervangt de stalen brugvoeg van de Kleine Ringbrug over de Boven-Schelde in Oudenaarde. De werkzaamheden moeten tegen de start van het nieuwe schooljaar klaar zijn. Het verkeer moet tot dan omrijden.





Deze stalen voeg zorgt voor de verbinding van het brugdek met het landhoofd van de brug. De voeg lag los en moet dus vernieuwd worden. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden klaar tegen 31 augustus, zo klinkt de timing bij de Vlaamse Waterweg. Gedurende de werken wordt de brug volledig afgesloten en wordt de voeg in één stuk vernieuwd, zodat de brug weer sneller open kan voor het verkeer.





De huidige brugvoeg wordt handmatig verwijderd over de gehele breedte van de brug en de voetpaden. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren om de brug niet te beschadigen tijdens deze operatie. Nadien zijn herstellingen aan het onderliggende beton nodig vooraleer de nieuwe voeg kan worden aangebracht. Tot slot wordt het wegdek ter hoogte van de voeg hersteld met polymeerbeton. Het beton moet eerst voldoende uitharden, waarna de brug weer kan worden opengesteld voor het verkeer.





Voor autobestuurders is een omleiding voorzien via de Grote Ringbrug en de N60. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de hefbrug van de Bergstraat.





(DCRB)