Brouwerij Roman lanceert eerste biobiersoorten 06 juni 2018

02u51 0 Oudenaarde Brouwerij Roman breidt zijn Adriaen Brouwer-gamma uit met twee degustatiebiersoorten: de Adriaen Brouwer Tripel en de Adriaen Brouwer Oaked. Beide biersoorten zijn een primeur voor de meer dan 470 jaar oude brouwerij.

"Met ingrediënten als koriander, curaçao en Belgische biohoppen is de Adriaen Brouwer Tripel een kruidige premium biotripel met 9 procent alcoholvolume geworden. Onze tweede nieuwkomer is de Adriaen Brouwer Oaked (10 procent alcoholvolume). Dit bruine degustatiebier is gebaseerd op het gelimiteerde winterbier 'Adriaen Brouwer Winter Wood' en werd dus ook gerijpt op het hout van sherry- en whiskyvaten. De Winter Wood wordt zo een vaste referentie, weliswaar onder een andere naam en 100% biologisch", zegt Carlo Roman, die samen met zijn broer Lode de Materse brouwerij leidt.





De Adriaen Brouwer Tripel en Adriaen Brouwer Oaked zijn beide biobieren. "Dat wil zeggen dat alle ingrediënten die gebruikt worden om het bier te brouwen op biologische wijze geteeld worden. Het is een primeur voor onze brouwerij die bestaat sinds 1545. De keuze om biobier te brouwen komt er niet zomaar: biologische bieren brouwen is een logische volgende stap binnen ons proces van duurzaam ondernemen. Bovendien zien we de interesse voor bioproducten toenemen. Van elk 'gewoon' product bestaat er een biologische tegenhanger en dat is bij bier niet anders. We merkten dat de vraag naar biobier bleef toenemen, waardoor het idee gegroeid is om biologisch bier te brouwen", motiveert Carlo Roman.





(DCRB)