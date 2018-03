Brokken op weg naar herexamen 17 maart 2018

02u48 0

De 23-jarige G. B. uit Oudenaarde moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Mijn cliënt was op weg naar zijn herexamen en dus bijzonder gestresseerd", vertelde zijn advocaat. "Zijn moeder heeft nadien wel alles in het werk gesteld om de eigenaar van de wagen te vinden." Politierechter Cindy Stevenaert wees op het feit dat de student, ondanks zijn jonge leeftijd, al 3 voorgaande veroordelingen opliep in de politierechtbank en ook een correctionele veroordeling. Zij legde hem een effectieve boete van 1.760 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)