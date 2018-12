Brochure wijst weg naar Oudenaardse marktkramers en stelt ze ook voor Ronny De Coster

06 december 2018

16u45 6 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft in samenwerking met de marktkramers een brochure uitgebracht om de wekelijkse donderdagmarkt te promoten. “De publicatie is heel persoonlijk opgevat: marktkramers staan er met hun foto in en stellen zichzelf voor. De lezer krijgt ook een mooi overzicht van de verdeling van de markt, zodat het makkelijker is om de weg te vinden”, tonen burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en Marc Monsieur, voorzitter van de marktkramersvereniging.

Tijdens de heraanleg van de Markt, die meer dan een jaar heeft geduurd, moesten de marktkramers uitwijken naar het Genthil Antheunisplein. Na de terugkeer in maart naar het stadscentrum was het zowel voor de marktkramers als voor hun klanten een beetje zoeken.

“We hebben toch even moeten wennen aan de herschikking van de kramen, die ook een lange voorbereiding heeft gekend. Maar stilaan begint iedereen zijn draai te vinden”, getuigt Marc Monsieur. Hij is marktkramer en ook voorzitter van de marktcommissie, een stedelijke adviesraad die de stad raad geeft over de organisatie van de wekelijkse markt.

Met persoonlijke toets

De publicatie van een brochure waarin de stad haar marktkramers voorstelt, stemt Marc heel tevreden. “Het is heel overzichtelijk en kleurrijk gedaan. We ondervinden dat sommige klanten nog altijd een beetje op zoek zijn. Wel, met deze brochure in de hand zullen ze snel hun weg vinden. Dat alle marktkramers ook met hun foto en contactgegevens te zien zijn, maakt het ook heel persoonlijk”, vindt Marc.

Grootste in de regio

“Oudenaarde staat bij de marktkramers bekend als een van de betere markten. Het is zeker de grootste en meest bezochte in de Vlaamse Ardennen. Als stadsbestuur ondervinden en beseffen wij heel goed wat de waarde is van een bruisende wekelijkse markt”, pikt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) in. “De markt brengt leven in de stad. Niet alleen de marktkramers, maar ook de uitbaters van horecazaken varen daar goed bij”, besluit de burgemeester.

De brochure ’t Is markt! is verkrijgbaar in de bibliotheek en bij de stedelijke toeristische dienst in het stadhuis.