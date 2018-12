Brillenmuseum verwelkomt 1.285ste bezoeker Ronny De Coster

05 december 2018

11u20 2 Oudenaarde In het Oudenaards Brillenmuseum aan de Nederstraat is de 1.285ste bezoeker verwelkomd en meteen ook verrast met een geschenkpakket. De gelukkige winnaar is Koen Browaeys.

“1285 is het jaar waarin de eerste bril is ontworpen”, verduidelijkt initiatiefnemer van het Brillenmuseum Jan Van Ommeslaeghe waarom hij de 1.285ste gast niet onopgemerkt wou laten vertrekken.

Wie nog een bezoek wil brengen aan het Brillenmuseum, kan dat op donderdag 6 december van 9 tot 12 uur en op zaterdag 8 december tussen 10 en 17 uur. Daarna gaat het museum dicht.

“Het Brillenmuseum is overigens een groter succes dan we hadden verwacht”, zegt Jan Van Ommegslaeghe. “Er is ook veel vraag om langer open te houden, maar er komt voor ons een drukke eindejaarsperiode aan en daardoor krijgen wij het museum de komende weken niet bemand. Nadien valt wel te bekijken of het brillenmuseum in Oudenaarde toch niet iets blijvends kan worden”, voorziet Jan.