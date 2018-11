Brasserie Juste krijgt na drie jaar plaats in gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau Ronny De Coster

16u30 3 Oudenaarde Brasserie Juste in de Nijverheidsstraat in hartje Dikkelvenne krijgt een plaats in de Gault&Millau Belux 2019, die maandagmiddag is voorgesteld. De prestigieuze culinaire restaurantgids geeft het nog maar drie jaar geleden geopende eethuis een score van 12/20.

Tom De Poortere en Wendy Hoefman openden in september 2015 tegenover de kerk van Dikkelvenne de Brasserie Juste. Tom had voordien elf jaar ervaring opgedaan als sous-chef, chef en gerant in De Gulzigen Bok in Gavere.

Seizoensgebonden keuken

Brasserie Juste serveert in een eigentijds decor een pure, seizoensgebonden keuken. “Wij brengen de betere, toegankelijke brasseriekeuken, waarbij onze suggesties geïnspireerd zijn door de seizoensproducten”, vat Tom het concept samen. “Zowel voor snelle lunches als uitgebreide diners maken wij alles zelf: van de fonds, de mayonaise en de dressings, over garnaalkroketten tot handgeschilde frietjes”, vertelt Tom.

12/20

Kennelijk hebben ook de inspecteurs van de bekende culinaire gids Gault&Millau die aanpak weten te smaken: zij belonen de Dikkelvense brasserie met een vermelding in de editie Belux en een score van 12 op 20.

“We hebben drie jaar hard gewerkt om te komen waar we nu staan. Er bestaan veel eethuizen, dus moet je grotere inspanningen doen om je te onderscheiden. We zijn bijzonder trots dat een wereldwijd bekende culinaire gids ons heeft ontdekt en ook nog een plaats geeft. Dit is een heel grote erkenning en tegelijk een motivatie om op ons pad door te gaan. De uitdaging? Minstens even goed blijven en die score van 12 misschien nog opkrikken”, besluit de trotse patron-aan-het-fornuis.

De gids Gault&Millau telt alles samen meer dan 240 nieuwe adressen in België en Luxemburg.