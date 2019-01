Branko Hoebeke en Hanne Van Hessche sportman en sportvrouw van het jaar Oudenaarde André Marlier

28 januari 2019

14u17

Bron: André Marlier 0

De laureaten van het sportreferendum werden in de volkszaal van het stadhuis bekendgemaakt. De amper 18-jarige Branko Hoebeke van taekwondoclub Sin Nyon werd sportman van ’t jaar, KASVO-hoogspringster Hanne Van Hessche sportvrouw, KASVO-atleet Marie Bilo sportjongere en zwemmer Thomas Vansteenbrugge G-sporter. Jeugdsportclub werd KASVO 6-12 jaar en sportclub van het jaar is atletiekclub KASVO. Luc Dekens van voetbalclub Kwik Eine werd tot sportvrijwilliger van het jaar uitgeroepen. Centrale gast van de sportavond, gepresenteerd door Francis Van Assche, was seingeverchef Lucien De Schepper.