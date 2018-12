Brandweerman of -vrouw worden? Nu inschrijven voor info-avond van brandweerzone Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

09 december 2018

18u25 16 Oudenaarde De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen organiseert een info-avond voor wie interesse heeft om brandweerman/vrouw te worden binnen de zone. Er is plaats voor maar liefst dertig nieuwkomers.

Voor wie interesse heeft om een opleiding tot brandweerman of -vrouw te volgen, vindt een informatieavond plaats op 18 december om 20 uur in de brandweerpost Oudenaarde aan het Bedrijvenpark Coupure 21.

Geschiktheidsattest behalen

Brandweerman of -vrouw word je niet zomaar. Om te kunnen solliciteren om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel te worden, moet je eerst een federaal geschiktheidsattest behalen. De federale geschiktheidsproeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en lichamelijke geschiktheidsproeven. Het federaal geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn om de twee jaar te herdoen. Met het geschiktheidsattest op zak kan je in de brandweerzone beginnen aan een opleiding tot brandweerman of -vrouw.

Inschrijven kan tot woensdag 12 december via deze link.

Meer info: www.bvlar.be en jobs@bvlar.be