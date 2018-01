Brandweer ruimt gelekt chemisch product op bij ON Semiconductor 03u04 0 Foto Ronny De Coster De hulpdiensten komen het lek bij ON Semiconductor opkuisen. Oudenaarde Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest gisterenochtend te hulp snellen naar het technologisch bedrijf ON Semiconductor aan de Westerring in Oudenaarde.

Daar was in de productieafdeling een chemisch lek ontstaan bij het lossen van een vloeibaar afvalproduct. Vermoedelijk als gevolg van een technische hapering bleef een afsluitklep geopend, waardoor het corrosieve product uit een tank overliep en op de grond terechtkwam.





De brandweer trok met chemiepakken en ademlucht de fabriek binnen om de plas van ongeveer vijf vierkante meter op te ruimen.





Bij het incident raakte niemand gewond. De productie van het bedrijf kon gewoon doorgaan. ON Semiconductor is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van microchips. (DCRB)