Brandweer moet woning stutten nadat (weer) een auto uit de bocht vliegt op Edelareberg Wagen gaat over de kop, ramt gevel van woning en eindigt tegen verlichtingspaal Ronny De Coster

01 december 2018

11u58 2 Oudenaarde Op de Edelareberg in Oudenaarde is zaterdagochtend een auto tegen de gevel van een woning gereden. Het huis is zwaar beschadigd en moest gestut worden. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf.

De personenwagen reed de Edelareberg naar omhoog, toen de chauffeur de controle over het stuur verloor in de bocht ter hoogte van de Hoge Weg. De wagen ramde eerst een verkeersbord en een vangrail en sloeg daarna over de kop. De tollende auto botste tegen de gevel van een woning en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

De chauffeur was de klap even zoek, maar dook snel weer op. Hij was, net als zijn passagier, ongedeerd.

De materiële schade is groot: een team van de brandweerpost Oudenaarde moest ter plaatse snellen om de aangereden woning te stutten. Ook de aangereden verlichtingspaal is vernield en de auto is total loss.

Enkele jaren geleden reed tegen dezelfde woning ook al eens een auto.