Brandstichtster Eine: “Waarom? Ik weet het niet. Ik had geen motief” Raadkamer verlengt voorlopige hechtenis met een maand, advocaat tekent geen beroep aan in afwachting van psychiatrisch verslag Ronny De Coster

18 januari 2019

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De vrouw uit Eine, die is aangehouden voor de brandstichting zondagavond bij het jonge gezin dat naast haar woont in de Klaproosstraat, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde vrijdag beslist. Haar advocaat Geert Vergauwe tekent tegen de beschikking geen beroep aan. “Mijn cliënte weet zelf niet wat er gebeurd is. Zij moet psychisch onderzocht worden en we moeten de bevindingen van de gerechtspsychiater afwachten”, zegt Vergauwe.

Niemand begrijpt wat Myriam P. zondagavond kan bezield hebben om naar de carport van haar buren te stappen en er de auto van het jonge gezin in brand te steken, terwijl in het huis twee kinderen lagen te slapen.

Als er geen camerabeelden waren geweest van het misdrijf, dan had geen mens uit de Klaproosstraat willen geloven, dat de alleenwonende vijftigster als verdachte voor de brandstichting in aanmerking kon komen. Buren omschreven de dame afgelopen week in de krant nog als een zorgzame vrouw die vriendelijk was in de omgang.

Psychose?

“Op de vraag waarom dit gebeurd is, kent mijn cliënte ook zelf het antwoord niet. Ze benadrukt dat ze ook geen enkel motief had om bij de buren brand te stichten. Ze heeft veel spijt van wat er gebeurd is, maar zegt zich nog altijd niets te herinneren van wat zich zondagavond heeft afgespeeld”, zegt haar advocaat. “Mogelijks verkeerde ze in een vorm van psychose. Zeker is, dat mijn cliënte psychische problemen heeft. Ze liep in haar pyjama en op haar sloffen op straat en slaapwandelde. Ik denk dat we over deze zaak niet veel kunnen zeggen alvorens we de bevindingen kennen van de gerechtspsychiater die is aangesteld, maar we mogen deze vrouw zeker niet bestempelen als een crimineel. Er zal blijken dat zij niet thuis hoort in de gevangenis, maar moet opgenomen worden”, gelooft haar advocaat.

Geen beroep

De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte verlengd. Dat betekent dat ze alvast nog een maand in voorlopige hechtenis blijft, tenzij uit het psychiatrisch verslag al vroeger zou blijken, dat de vrouw niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. “Precies omdat we het psychiatrisch verslag nog niet hebben en het onderzoek alle kansen willen geven, tekenen we tegen de beschikking van de raadkamer ook geen beroep aan”, reageert Vergauwe.