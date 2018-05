Brand in hotel Moriaanshoofd 12 mei 2018

Lichte paniek in hotel-restaurant Moriaanshoofd in Mullem gisterennamiddag. Daar was iets na 17 uur brand ontstaan in een kamer. "Vermoedelijk heeft een van de hotelgasten geprutst aan de elektriciteit", klonk het bij de uitbaters. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er geraakte ook niemand gewond. "Op het moment van de brand was dan ook niemand van de gasten in het hotel aanwezig. De kamer liep natuurlijk wel heel wat schade op." (DCRB/TVR)