Brand in bijgebouw Brouwerij Liefmans 13 maart 2018

Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest in de nacht van zondag op maandag te hulp snellen naar de Brouwerij Liefmans aan de Aalststraat in Oudenaarde.





Er was brand uitgebroken in een bijgebouw van de brouwerij, waar oud materiaal gestockeerd staat. De brandweer kon beletten dat het vuur uitbreidde. Door de brand is het dak van het bijgebouw beschadigd. Een kortsluiting is de vermoedelijke oorzaak. (DCRB)