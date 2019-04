Boze boeren voeren morgen, net voor Dwars door Vlaanderen, actie tegen nieuw mestactieplan Ronny De Coster

02 april 2019

16u34 4 Oudenaarde Landbouwers uit de Vlaamse Ardennen gaan morgen actie voeren in Oudenaarde. Ze trekken met tractoren naar het rond punt op de N60 in Leupegem, waar ze een wegblokkade vormen. “Het Mestactieplan waarover het Vlaams Parlement zich moet buigen, dreigt de doodsteek te worden voor veel landbouwbedrijven de Vlaamse Ardennen”, luidt het.

De druppel die bij de landbouwers de emmer doet overlopen, is het nieuwe Mestactieplan (MAP 6). “Hier worden maatregelen door onze strot geduwd die niet haalbaar zijn zoals nog meer teeltbeperkingen. MAP 6 lijkt meer op een politieke afrekening in de Vlaamse Ardennen dan wel op een correct beleid dat gestoeld is op wetenschappelijke gegevens. Bepaalde klimatologische weersomstandigheden zoals droogte worden bewust niet meegenomen in de redeneringen. Ook de resultaten van het onderzoek gedaan op grondwater doen veel vragen rijzen”, zegt Lieven De Stoppeleire, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat Vlaamse Ardennen.

“Het unieke landschap in de Vlaamse Ardennen is tot stand gekomen door de verwevenheid tussen landbouw en natuur, maar door de vele verschillende wetgevingen die hard inslaan dreigen we de strijd om het behoud te verliezen. Het uiterlijk karakter van de Vlaamse Ardennen gaat verloren”, vrezen de landbouwers. Dit zal nefaste gevolgen hebben voor landbouwers maar ook voor de omgeving.

De koers (nog) niet blokkeren

Nu de regio Vlaamse Ardennen in beeld komt naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen zondag en Dwars door Vlaanderen morgen, zien de landbouwers hun kans schoon om met hun grieven gehoord en gezien te worden.

“We gaan de koers niet blokkeren. Nu houden we het nog braaf", zegt De Stoppeleire. Hij heeft landbouwers opgeroepen om morgen om 9 uur met hun tractoren te verzamelen in Leupegem. Daar willen de landbouwers het rond punt op de N60 bezetten.

“Worden we niet gehoord, dan komen er hardere acties en gaan de Vlaamse Ardennen op slot", klinkt de waarschuwing.