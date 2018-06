Bouw van 32 nieuwe sociale woningen van start 12 juni 2018

02u54 0 Oudenaarde Tussen de Graaf van Landastraat en de Heurnestraat in de Oudenaardse deelgemeente Eine is gisteren de eerste steen gelegd van 17 nieuwe sociale huur- en 15 koopwoningen.

"Dit is de tweede fase van de bouw van een sociale wijk waarin uiteindelijk 162 woonsten zullen komen", zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Vlaamse Ardennen'.





Hij legde gisteren de symbolische eerste steen.





"Ondanks vele inspanningen blijft de behoefte aan sociale woningen in onze regio enorm groot. Dat geldt niet alleen voor onze regio, maar voor heel Vlaanderen. In de Vlaamse Ardennen zien we de nood nog aangroeien: 1.415 gezinnen staan bij ons op de wachtlijst. Voor Oudenaarde alleen gaat het om 1.011 kandidaat-huurders en -kopers. Samen met de 9 woningen in Mater, de 6 in de Magnoliadreef en de 9 appartementen op het Ohioplein brengen we zo op korte termijn 56 betaalbare woningen op de markt. Binnenkort start ook nog een project in Diependaele en in Volkegem", voorziet Vercamer.





"De 32 nieuwe woningen in Eine moeten in het najaar van 2019 klaar zijn. Het gaat om woningen met drie tot vier slaapkamers", pikt directeur van de sociale bouwmaatschappij Janique Van Den Heede in. "Wij doen hier een investering van 5 miljoen euro."





(DCRB)