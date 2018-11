Bond van Gepensioneerden van Openbare Diensten Oudenaarde viert 300ste lid Ronny De Coster

25 november 2018

17u08 0 Oudenaarde Op het jaarlijkse diner van de Bond van Senioren Openbare Diensten Oudenaarde in zaal Molenhuis in Eine is nieuwkomer Paul Stevenaert feestelijk verwelkomd.

Paul is het driehonderdste lid van de vereniging. “We hebben het afgelopen jaar maar liefst honderd nieuwe leden aangetrokken. De kaap van de driehonderd vinden we best wel straf. Intussen zitten we zelfs al aan 320 leden”, prijst voorzitter Marc Hanssens zich gelukkig.

De Bond van Gepensioneerden van Openbare Diensten Oudenaarde bestaat al meer dan zeventig jaar. “De vereniging is in 1945 gestart met een vriendenroep van gepensioneerde spoormannen. Intussen komen de leden van verschillende overheidsbedrijven”, legt Marc Hanssens uit. Hij vormt samen met René Van Overmeiren, Claudine De Smet, Luc Baert, Jean-Marie De Clerck en Paul De Cock de bestuursploeg.