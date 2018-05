Boldersclub Sint-Pietersgilde zit zonder piste 31 mei 2018

02u46 0

Naast café Paviljoen bevindt zich ook een bolderpiste en een kleine feestzaal. Eigenares Marie-Paule Dhondt geeft beide gebouwen een nieuwe bestemming. Ze zal alleen nog het café runnen. Voor de leden van boldersclub Sint-Pietersgilde, een gaaiboldersmaatschappij die 120 jaar bestaat, was het de laatste wedstrijd op deze piste. De 54 leden tellende club, geleid door Willy De Groote, zit nu zonder bolderspiste. Na 6 van de 18 voorziene wedstrijden zit het clubseizoen er al op. De bolderspiste in Paviljoen was immers de enige die nog bestond in Groot-Oudenaarde.





(MAN)